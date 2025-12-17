Реклама

17:04, 17 декабря 2025Культура

Российский проект стал претендентом на «Оскар»

Мультфильм Константина Бронзита «Три сестры» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Андрей Шеньшаков

Кадр: мультфильм «Три сестры»

Мультфильм «Три сестры» выдающегося российского художника-мультипликатора Константина Бронзита вошел в шорт-лист премии «Оскар». Об этом сценарист рассказал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

Короткометражный фильм «Три сестры» вошел в список из 15 фильмов, которые будут претендовать на премию Американской киноакадемии. Номинанты будут объявлены 22 января.

В прошлом году российский актер Юра Борисов получил номинацию в категории «лучшая роль второго плана» за фильм независимого американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Артист не получил заветную статуэтку, однако нашел одобрение со стороны многих звезд Голливуда.

