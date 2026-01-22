Шансы Лурье отсудить деньги у Долиной оценили

Юрист Хаминский: Лурье может взыскать судебные расходы с Долиной

Предпринимательница Полина Лурье имеет все шансы взыскать судебные расходы с певицы Ларисы Долиной, к которым относятся госпошлина и расходы на адвоката, заявил в разговоре с «Лентой.ру» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«К судебным расходам в данном случае будут относиться госпошлина и расходы на представителя. Госпошлина почти всегда возмещается в полном объеме. Что касается расходов на адвоката, то, если заявленная сумма, по мнению суда, слишком велика и не соответствует трудозатратам адвоката, выплата может быть уменьшена», — сказал юрист.

Он объяснил, что нередко выигравшая суд сторона завышает расходы на представителя, чтобы компенсировать себе те или иные неудобства, поэтому требования о компенсации стараются удовлетворять только в разумном размере.

«Если говорить о неудобствах, доставленных Лурье в связи с задержкой в передаче квартиры, то стопроцентных оснований для компенсации здесь я не вижу, — добавил Хаминский. — Единственное — можно попытаться взыскать компенсацию морального вреда, но там, как правильно, назначают суммы в пределах 5-10 тысяч рублей, иногда 50-100, что несоразмерно величине проблемы».

Ранее сообщалось, что Лурье собралась выбросить часть мебели из бывшей квартиры Ларисы Долиной. Певица забрала из жилья все личные вещи, внутри осталась только мебель.