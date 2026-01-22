Реклама

Россия
12:12, 22 января 2026Россия

Известный ахматовец посвятил пост в блоге разложившемуся телу бойца ВСУ

Ахматовец Аид показал подписчикам разложившееся тело бойца ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Боец Бекхан Юнусов с позывным Аид, один из известных командиров спецназа «Ахмат», посвятил пост в блоге разложившемуся телу бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с вотермаркой подразделения Аида, на котором запечатлены останки украинского военного, ахматовец выложил в Telegram.

На видео, которое Аид показал подписчикам, закадровый голос неизвестного военного сообщает, что он обнаружил останки бойца «соседнего государства». На кадрах видно, что от тела остались лишь несколько костей, которые лежат посреди неистлевшей формы, бронежилета и остатков снаряжения. Рядом лежит череп военного и его часы.

Российский военнослужащий назвал тело противника «находкой» и обратился к «хохлам» с вопросом, не опознают ли они бойца по видео. Также он порассуждал о лежащих у тела часах. «Часы ничего», — заявил он. Кем и когда было снято видео, не уточняется.

Эвакуировали ли тело бойца ВСУ, и связывался ли «Ахмат» с родственниками в случае его опознания по документам или военному билету, неизвестно.

Ранее сообщалось, что военные из «Ахмата» взорвали черный полиэтиленовый мешок с бойцами ВСУ и сняли это на видео.

