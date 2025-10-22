Ахматовцы взорвали черный полиэтиленовый мешок с бойцами ВСУ и сняли это на видео

Бойцы «группы Аида» спецназа «Ахмат» взорвали черный полиэтиленовый пакет, под которым прятались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сняли это на видео. Об этом сообщил в Telegram глава Чеченской республики (ЧР) Рамзан Кадыров.

На кадрах, которые показал Кадыров, видно, как дрон ахматовцев залетает на позиции ВСУ и пикирует на мешок, ставший укрытием для противника. По сообщению главы ЧР, после подрыва бойцы противника не выжили.

«Так называемый "план укрывашек" не сработал — противник был ликвидирован точными и решительными действиями наших воинов», — подписал кадры Кадыров.

Ранее ахматовец с позывным Аид показал «переправивший на тот свет» 700 украинских военных предмет. Он объявил, что намерен продать его на аукционе.