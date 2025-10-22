Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 22 октября 2025Россия

Ахматовцы взорвали черный полиэтиленовый мешок с бойцами ВСУ и сняли это на видео

Глава ЧР Кадыров показал подрыв черного пакета, под которым прятались бойцы ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Бойцы «группы Аида» спецназа «Ахмат» взорвали черный полиэтиленовый пакет, под которым прятались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сняли это на видео. Об этом сообщил в Telegram глава Чеченской республики (ЧР) Рамзан Кадыров.

На кадрах, которые показал Кадыров, видно, как дрон ахматовцев залетает на позиции ВСУ и пикирует на мешок, ставший укрытием для противника. По сообщению главы ЧР, после подрыва бойцы противника не выжили.

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025

«Так называемый "план укрывашек" не сработал — противник был ликвидирован точными и решительными действиями наших воинов», — подписал кадры Кадыров.

Ранее ахматовец с позывным Аид показал «переправивший на тот свет» 700 украинских военных предмет. Он объявил, что намерен продать его на аукционе.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Рыночной ставке по ипотеке в РФ предсказали снижение

    «Поставить нормального военного». Лидер группы «Вопли Видоплясова» призвал к перевороту на Украине

    Прикованный к инвалидной коляске телеведущий рассказал о повседневной жизни

    Ежегодный пересмотр одного налога в России назвали нецелесообразным

    Генсек НАТО раскрыл сумму поставок американского оружия Украине

    Профессор моды оценила стиль Полины Гагариной

    Доллар подорожал к рублю до максимума за две недели

    Инсценировавшего свою смерть знаменитого насильника приговорили к пяти годам тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости