15:40, 22 января 2026

Трамп перешел Рубикон

Reuters: Трамп перешел Рубикон и может сделать это снова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент США Дональд Трамп перешел Рубикон и может сделать это снова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, европейские лидеры пересмотрят отношения с США на чрезвычайном саммите в четверг, 22 января, несмотря на резкий поворот Трампа в отношении Гренландии.

По словам депутатов, пожелавших сохранить анонимность, угроза Трампа ввести тарифы и даже применить военную силу для приобретения Гренландии сильно пошатнула доверие в трансатлантических отношениях.

Уточняется, что правительства стран Евросоюза опасаются очередного изменения мнения непостоянного и все чаще называемого «задирой» американского лидера, которому Европа должна противостоять, и сосредоточены на разработке долгосрочного плана взаимодействия с Вашингтоном при нынешней администрации и, возможно, при ее преемниках.

«Трамп перешел Рубикон. Он может сделать это снова. Возвращения к прежнему положению нет. И лидеры будут обсуждать это (...). ЕС должен отказаться от своей сильной зависимости от США во многих областях», — сказал один из европейских дипломатов.

Ранее стало известно, что европейские страны рассматривают создание собственного ядерного оружия на фоне споров с США из-за Гренландии. Лидеры ЕС обсуждают, следует ли им больше полагаться на обладающие ядерным оружием Францию ​​и Великобританию или разработать собственное.

