Европа решила пойти на крайний шаг из-за споров с США

NBC News: Европа рассматривает создание собственного ядерного оружия из-за США

Европейские страны рассматривают создание собственного ядерного оружия на фоне споров с США из-за Гренландии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Европейские страны (...) ищут способы укрепить свои собственные арсеналы, вместо того чтобы продолжать полагаться на США. Лидеры обсуждают, следует ли им больше полагаться на обладающие ядерным оружием Францию ​​и Великобританию или даже разработать собственное атомное оружие», — сообщили телеканалу три высокопоставленных европейских чиновника.

По словам источников, страны Европейского союза (ЕС) обсуждают несколько вариантов, к которым относятся: улучшение французского ядерного оружия, передислокация французских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие за пределы республики, а также усиление вооруженных сил на восточном фланге НАТО.

