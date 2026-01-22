Дания опровергла переговоры по Гренландии

Премьер Дании Фредериксен: Никаких переговоров с НАТО о Гренландии не было

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что никаких переговоров с НАТО относительно суверенитета Гренландии не было. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе повторил свои слова о желании приобрести Гренландию, поскольку Дания не может защитить эту территорию. Позднее сообщил об отличной сделке по Гренландии, не раскрывая подробностей. При этом он отметил, что она «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».

Трамп также отметил, что не может представить себе сценария, при котором Соединенные Штаты будут воевать с НАТО из-за Гренландии.