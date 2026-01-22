Реклама

Тревел-блогерша назвала ошибки российских туристов в Бангкоке

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российская тревел-блогерша Александра Коновалова назвала ошибкой соотечественников питание «где попало» в Бангкоке. О том, как не испортить себе отдых в столице Таиланда, она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, она предостерегла российских туристов от заведений в туристических локациях. По ее словам, еда там посредственная. «Обидно заплатить 1000 бат (2,4 тысячи рублей. — прим. "Ленты.ру") на двоих и выйти из ресторана разочарованными. А то и вовсе отравиться, наевшись сомнительного стритфуда», — объяснила автор блога. Коновалова рекомендовала обратить внимание на недорогие места со звездами Michelin.

Еще одна ошибка — передвижение по городу на такси, добавила она. Пробки — частое явление в Бангкоке, что может украсть у туриста много времени. «Не игнорируйте линии поездов BTS и MRT. Метро соединяет основные районы Бангкока, торговые центры, туристические точки и даже аэропорт. Это быстрый, чистый и недорогой вид транспорта», — посоветовала тревел-блогерша.

Также россиянка рекомендовала продумывать досуг в Бангкоке. В таком случае город перестает представляться хаотичным, объяснила она. Автор блога рекомендовала посетить Королевский дворец, смотровые площадки и торговые центры. Также — поужинать в круизе по реке Чао Прайя и погулять в парках, среди которых она выделила Люмпини и Бенджакитти из-за разгуливающих там «живых символов» города — варанов.

Ранее тревел-блогер побывал в столице Таиланда и описал ее фразой «унылое ток-шоу для пьяных пенсионеров из Европы». Также он раскритиковал туристов, которые приезжают в этот азиатский город в поисках разврата.

