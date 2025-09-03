Путешествия
Путешественник описал столицу Таиланда фразой «унылое ток-шоу для пьяных пенсионеров»

Алина Черненко

Фото: Allison H. Smith / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в столице Таиланда Бангкоке и описал его фразой «унылое ток-шоу для пьяных пенсионеров из Европы». Своим мнением он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации раскритиковал туристов, которые приезжают в этот азиатский город в поисках разврата. «Выглядит это жалко. Толпы мужчин за 50, красные лица от солнца и алкоголя, футболки с дурацкими надписями. Они реально верят, что здесь "сбываются все фантазии"», — посетовал Тим.

Кроме того, путешественник отметил, что в Бангкоке запрещенные вещества продают так же легко, «как у нас семечки возле метро». Ирландец предположил, что после их употребления туристы «садятся на диван и начинают философствовать вместо того, чтобы устраивать оргии».

Ранее российский тревел-блогер побывал в Бангкоке и описал исторический центр тайской столицы фразой «нищета за немалые деньги». По словам автора, вода в каналах города смердит из-за помоев.

    Все новости