17:30, 22 января 2026Россия

Участвовавший в СВО на стороне России американец рассказал о тяжелом ранении

Участвовавший в СВО на стороне России Джон Рэмбо рассказал о тяжелом ранении
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Американец Джон с позывным Рэмбо, участвовавший на стороне России в специальной военной операции (СВО), рассказал о тяжелом ранении. Слова бойца приводит RT.

По его словам, в первый год он был штурмовиком и пулеметчиком. Однако затем боец получил тяжелое ранение, из-за чего серьезным повреждениям подверглись зрение и слух.

«К счастью, меня перевели на должность оператора дронов, а через несколько месяцев — в разведку моего полка в качестве старшего оператора БПЛА», — вспомнил участник СВО.

Ранее Рэмбо объяснил свое участие в СВО на стороне России. В зону боевых действий он решил отправиться в конце 2023 года, чтобы позже не жалеть, что не принял в ней участие.

