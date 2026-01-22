Реклама

Россия
17:21, 22 января 2026Россия

Джон Рэмбо из США объяснил участие в СВО на стороне России

Боец СВО из США Рэмбо рассказал, что всегда сочувствовал мирным жителям Донбасса
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец из США по имени Джон с позывным Рэмбо, который получил российское гражданство и уже два года участвует в специальной военной операции (СВО) на стороне России, рассказал, что всегда сочувствовал всем мирным жителям Донбасса из-за тянущегося с 2014 года конфликта. Об этом он заявил в беседе с RT.

По словам 23-летнего мужчины, он работал сварщиком в аэрокосмической отрасли и учился в колледже по специальности «робототехника и автоматизация». На СВО он решил отправиться в конце 2023 года, чтобы позже не жалеть, что не принял в ней участие. «На начальных этапах СВО я в целом рассматривал конфликт как братоубийственную войну, — объяснил боец, подчеркнув, что стал полностью пророссийским, когда увидел расправы украинцев над российскими военнопленными.

В Россию мужчина попал через Финляндию. Подписать контракт в Москве у него не получилось из-за проблем с документами. Однако осуществить задуманное удалось в другом регионе, и в результате Рэмбо оказался на фронте в составе 4-й танковой дивизии, где его называют талисманом.

Ранее россиянин с позывным Самбо рассказал, что бросил работу в США ради поездки в зону СВО. По словам мужчины, в России он отучился на военную специальность в сфере управления беспилотными системами, получив диплом пилота-техника. Сейчас солдат служит в полку «Буревестник» Добровольческого корпуса.

