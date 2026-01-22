Реклама

В Кремле высказались о принятии решений Киевом

Песков: Киеву придется принимать решения и брать ответственность
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Киев продолжает свою политику, но наступит время, когда ему придется принимать решения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Режим (украинские власти — прим. «Ленты.ру») продолжает свою политику, но настает время для режима принимать соответствующие решения и брать ответственность на себя», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что коридор для принятия решений Украиной постоянно сужается. По его словам, к этому приводят успехи российских войск на фронте.

Песков также заявлял, что для президента Украины Владимира Зеленского наступило время принять решения, способствующие установлению мира с Россией. Он отмечал, что российская сторона говорила об этом еще в 2025 году.

