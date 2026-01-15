В Кремле высказались о коридоре для принятия решений Украиной

Песков: Коридор для принятия решений Украиной постоянно сужается

Из-за ухудшения ситуации на фронте и во внутренней политике коридор для принятия решений Украиной постоянно сужается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы об этом говорили. Сужается коридор для принятия решений киевским режимом», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он также выразил уверенность, что политическая ситуация для Киева ухудшается с каждым днем.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал лидера Украины Владимира Зеленского главным препятствием к миру. По его словам, Москва готова пойти на сделку по украинскому конфликту, однако Киев с этим медлит.