Бывший СССР
13:34, 15 января 2026Бывший СССР

В Кремле назвали необходимые для Зеленского действия

Песков: Для Зеленского настало время принять способствующие миру решения
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kyriakos Hadjielia / Reuters

Для президента Украины Владимира Зеленского давно настало время принять решения, способствующие установлению мира с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают», — сказал он.

Песков также отметил, что коридор для принятия решений Украиной постоянно сужается. По его словам политическая ситуация с каждым днем становится все хуже для Киева.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Москва уже готова пойти на сделку по украинскому конфликту, однако препятствием для этого оказывается позиция президента Зеленского. Он подчеркнул, что Киев готов к сделке меньше, чем Москва.

