Экономика
14:18, 22 января 2026Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет для молодоженов

Депутат Иванов предложил ввести налоговый вычет до 300 тысяч для молодоженов
Вячеслав Агапов

Фото: LL_studio / Shutterstock / Fotodom

В России предложили ввести налоговый вычет в размере до 300 тысяч рублей для молодоженов. Такую инициативу выдвинул зампредседателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, его цитирует News.ru.

По словам парламентария, подобная опция станет существенной помощью для студенческих пар и молодых специалистов, которые хотят начать совместную жизнь.

Свадьба — очень затратное дело. Государство обязано протянуть руку помощи в этот важный момент. Инициатива, позволяющая каждому из супругов вернуть до 150 тысяч рублей за услуги по организации торжества, — это своевременный и правильный шаг. Возврат части средств, потраченных на фотографа или, например, аренду зала, станет ощутимым подспорьем, особенно для студенческих пар и молодых специалистов, — пояснил он.

Ранее в России предлагали законопроект, устанавливающий новый налоговый вычет — за ветеринарные услуги. Авторы документа предлагают дополнить статью Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах возможностью оформить и получить вычет за лечение питомцев, а также за покупку ветеринарных лекарств.

