Экономика
14:27, 18 декабря 2025Экономика

В России предложили ввести новый налоговый вычет

В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете за ветеринарные услуги
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий новый налоговый вычет — за ветеринарные услуги. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документа предлагают дополнить статью Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах возможностью оформить и получить соответствующую выплату за лечение питомцев, в том числе профилактическое и диагностическое, а также за покупку ветеринарных лекарств.

Предполагается, что реализация проекта, который может начаться 1 января 2027 года, позволит снизить финансовую нагрузку на некоторых россиян и стимулировать регулярные обращения в клинику.

Документ внесли на рассмотрение депутатов их коллеги из фракции «Новые люди». В прошлом году с похожей инициативой выступили представители ЛДПР, предложившие распространить практику на вычет за лечение зарегистрированных домашних животных.

