18:35, 22 января 2026Мир

Вэнс высказался о возможной встрече России, Украины и США

Вэнс о встрече России, Украины и США: Мы добились прогресса в урегулировании
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim Watson / Reuters

Вашингтон добился большого прогресса в урегулировании украинского конфликта. Так вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал информацию о возможной трехсторонней встрече представителей России, Украины и США в ОАЭ 23 и 24 января, трансляцию выступления политика вела газета The Hill.

«Мы собираемся продолжать работать над этим (урегулированием конфликта на Украине — прим. «Ленты.ру»). Под руководством президента [США Дональда Трампа] мы добились большого прогресса и продолжаем его добиваться», — отметил политик.

По словам Вэнса, разрешение украинского кризиса оказалось «самым сложным» из всех войн, которые удалось завершить американскому лидеру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ОАЭ планируется встреча с участием России и США. По его словам, трехсторонняя встреча назначена на 23 января и продлится два дня. Других подробностей глава государства не сообщил.

