10:48, 22 января 2026Россия

Российский срочник заявил о подписании контракта после истязаний

В Свердловской области срочников могли заставить подписать контракты с ВС России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Свердловской области срочников могли силой заставить подписать контракты с Вооруженными силами России, в ситуации уже разбирается местный депутат Анастасия Борисова — она написала обращение в военную прокуратуру. Об этом сообщает портал 74.Ru.

Утверждается, что солдат срочной службы могли заставить уйти на контракт в поезде — по дороге к местам прохождения службы. Издание называет имена двух срочников, к которым могли применять физическое и психологическое насилие — это рядовые Иван Морозов и Семен Сергеев. Морозов заявил, что «агитаторы» принудили его к подписанию контракта после издевательств, изнурения физическими упражнениями и истязаний.

За каждый отказ заставляли приседать, скручивали руки. Я, не выдержав физического насилия, подписал контракт лежа на полу

Иван Морозов

По информации портала, суммарно под давлением подписать контракт могли несколько десятков человек.

«Факт применения насилия и угроз для получения подписи делает такой контракт юридически ничтожным, а действия должностных лиц — уголовно наказуемыми», — говорится в обращении депутата Борисовой.

Ранее, в июле 2025 года, сообщалось о побеге срочника из воинской части в той же Свердловской области.

