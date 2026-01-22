Реклама

00:39, 22 января 2026

ВСУ решили забрать здания школ под военные нужды

Сальдо: ВСУ забрали здания школ в Херсоне под военные базы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать здания школьных учреждений, подвалы и верхние этажи многоэтажек под военные базы. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«ВСУ все чаще и больше используют школы как свои базы для обслуживания своих вооруженных сил», — отметил глава региона, добавив, что практически все школы города оказались заняты украинскими военными.

По его словам, движение ВСУ замечено на верхних этажах многоэтажных домов, расположенных на Карантинном острове. Там украинские солдаты хранят боеприпасы и оттуда совершают обстрелы местности.

Ранее зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко заявил, что машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках». «Они не гнушаются ничем, чтобы запугать и сломить нас. Но у них ничего не получится. Медики продолжают оказывать помощь всем нуждающимся», — указал Черевко.

