В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках»

Черевко: В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках» в Херсонской области. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.

Он написал, что этот циничный и преднамеренный удар по медикам, которые спасают жизни, в очередной раз демонстрирует преступную сущность киевского режима.

«Они не гнушаются ничем, чтобы запугать и сломить нас. Но у них ничего не получится. Медики продолжают оказывать помощь всем нуждающимся», - пишет Черевко.

Удар по кафе и гостинице в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области готовился заранее, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице с мирными людьми в Херсонской области.