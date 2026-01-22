ВСУ выпустили по России реактивные снаряды и управляемые авиабомбы

Минобороны: Системы ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и девять авиабомб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России реактивные снаряды и авиабомбы. Об отражении атак журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять управляемых авиабомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США, а также 224 беспилотника самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по украинскому стратегическому объекту — железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Отмечается, что атака была совершена при помощи беспилотников типа «Герань».