Задержанный с поличным с миллионами рублей бывший российский чиновник узнал свою судьбу

В Петербурге экс-замглавы Василеостровского района осудили на 6 лет за взятки

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд приговорил бывшего замглавы района Владлена Родионова к шести годам лишения свободы за взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Бывший чиновник признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Свою вину он признал. Отмечается, что с Родионовым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 миллионов рублей и лишением права занимать должности на госслужбе сроком на семь лет. Равные сумме взяток деньги в размере 9,9 миллиона рублей у Родионова конфисковали.

Как установил суд, Родионов занимал должность замглавы Василеостровского района в период с октября 2019 по апрель 2024 года — тогда его задержали с поличным при получении 1,5 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за покровительство управляющей компании «Терра». Кроме того, в период с февраля 2020 по июль 2023 года осужденный получил через посредника почти 8,5 миллиона рублей в качестве взятки от замдиректора компании, выступающей подрядчиком по уборке внутриквартальных территорий района.

