Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:53, 22 января 2026Силовые структуры

Задержанный с поличным с миллионами рублей бывший российский чиновник узнал свою судьбу

В Петербурге экс-замглавы Василеостровского района осудили на 6 лет за взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд приговорил бывшего замглавы района Владлена Родионова к шести годам лишения свободы за взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Бывший чиновник признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Свою вину он признал. Отмечается, что с Родионовым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 миллионов рублей и лишением права занимать должности на госслужбе сроком на семь лет. Равные сумме взяток деньги в размере 9,9 миллиона рублей у Родионова конфисковали.

Как установил суд, Родионов занимал должность замглавы Василеостровского района в период с октября 2019 по апрель 2024 года — тогда его задержали с поличным при получении 1,5 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за покровительство управляющей компании «Терра». Кроме того, в период с февраля 2020 по июль 2023 года осужденный получил через посредника почти 8,5 миллиона рублей в качестве взятки от замдиректора компании, выступающей подрядчиком по уборке внутриквартальных территорий района.

Ранее сообщалось, что обвиняемый «в бизнесе на смерти» экс-мэр российского города получил срок по другому делу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Встреча Зеленского и Трампа в Давосе началась

    Российские танки усилят беспилотниками

    Новостройкам предсказали подорожание в два раза по одной причине

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok