Силовые структуры
12:43, 19 января 2026Силовые структуры

Обвиняемый в «бизнесе на смерти» экс-мэр российского города получил срок по другому делу

Экс-мэр Владимира Наумов получил 8 лет колонии и 11 млн рублей штрафа за взятку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Обвиняемый в «бизнесе на смерти» экс-мэр Владимира Дмитрий Наумов получил восемь лет колонии и 11 миллионов рублей штрафа за взятку. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Владимирской области Евгения Горина.

Наумов признан виновным по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, со штрафом в размере 11 миллионов рублей, с лишением права занимать подобные должности сроком на пять лет.

Как установил суд, в ноябре 2023 года к нему обратились два жителя Видного за содействием в их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Так, он содействовал участникам организованной преступной группы их назначению на руководящие должности в «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и «Центр управления городскими дорогами». Кроме того, он оказал содействие изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса.

Ранее сообщалось, что за это бывший градоначальник получил 1,1 миллиона рублей.

