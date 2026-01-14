Бывшего российского мэра захотели отправить за решетку из-за «бизнеса на смерти»

Во Владимирской области прокурор запросил 9 лет для экс-мэра Владимира Наумова

Во Владимирской области прокурор запросил девять лет лишения свободы для бывшего мэра Владимира Дмитрия Наумова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Бывшего градоначальника также хотят оштрафовать на 55 миллионов рублей, конфисковать у него телефон и сохранить арест на его автомобиль, счета и украшения. Наумов проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Он свою вину признал.

По версии следствия, чиновник получил 1,1 миллиона рублей от похоронщиков из Московской области, которым пообещал оказать содействие в их незаконной ритуальной деятельности на территории Владимира. По договоренности градоначальник обеспечил назначение своих людей на руководящие должности в двух муниципальных учреждениях, а также издал документ о похоронном деле. Наумов фактически ограничивал в городе права других компаний в этой сфере.

Наумова арестовали в сентябре 2025 года.