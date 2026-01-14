Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:43, 14 января 2026Силовые структуры

Бывшего российского мэра захотели отправить за решетку из-за «бизнеса на смерти»

Во Владимирской области прокурор запросил 9 лет для экс-мэра Владимира Наумова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Владимирской области»

Во Владимирской области прокурор запросил девять лет лишения свободы для бывшего мэра Владимира Дмитрия Наумова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Бывшего градоначальника также хотят оштрафовать на 55 миллионов рублей, конфисковать у него телефон и сохранить арест на его автомобиль, счета и украшения. Наумов проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Он свою вину признал.

По версии следствия, чиновник получил 1,1 миллиона рублей от похоронщиков из Московской области, которым пообещал оказать содействие в их незаконной ритуальной деятельности на территории Владимира. По договоренности градоначальник обеспечил назначение своих людей на руководящие должности в двух муниципальных учреждениях, а также издал документ о похоронном деле. Наумов фактически ограничивал в городе права других компаний в этой сфере.

Наумова арестовали в сентябре 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

    Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

    Назван фаворит полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси»

    Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok