Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:05, 22 января 2026Культура

Звезда «Полицейского с Рублевки» назвал неожиданный способ похудения

Сергей Бурунов назвал секс своим секретом похудения
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов раскрыл секрет своего похудения. На премьере фильма «Комментируй это» актер заявил, что сбросить вес ему помогли секс и спортзал, передает 5-tv.ru.

«Как худею? Секс и спортзал. Функционально-силовая тренировка, плавание, вот девушка меня поставила на горные лыжи еще», — объяснил Бурунов. По словам актера, в настоящее время весит 83 килограмма.

Бурунов добавил, что не выступает против диет, однако рекомендует подбирать их с осторожностью.

Ранее Сергей Бурунов высказался о важности получения актерского образования. Он отметил, что любому артисту «очень желательно» получить профильное образование, а также подчеркнул, что талант без ремесла — это эфир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Немец украл из спа-салона в Таиланде пять тысяч рублей и тапочки

    Взрыв на крыше элитного ЖК в Москве сняли на видео

    Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S26

    СБУ задержала двух снимавших последствия удара «Орешником» украинцев

    Поезд столкнулся со скорой помощью в российском регионе

    В России захотели ограничить число питомцев в квартире

    Названы самые проблемные отрасли российской экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok