Боец UFC потерял сознание на взвешивании

Боец UFC Кэмерон Смотерман потерял сознание на взвешивании перед турниром

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кэмерон Смотерман потерял сознание на взвешивании. Об этом сообщает Sport24.

Смотерман взвесился, сошел с весов, а затем упал лицом на пол. Спортсмена вынесли из зала и оказали помощь. Его бой с Рики Турсиосом отменили.

Бойцы должны были провести поединок в легчайшем весе (до 61,2 килограмма) в рамках турнира UFC 324 в Лас-Вегасе. В главном бою вечера встретятся американец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт, они сразятся за титул временного чемпиона UFC в легком весе.