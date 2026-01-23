Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:23, 23 января 2026Спорт

Боец UFC потерял сознание на взвешивании

Боец UFC Кэмерон Смотерман потерял сознание на взвешивании перед турниром
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кэмерон Смотерман потерял сознание на взвешивании. Об этом сообщает Sport24.

Смотерман взвесился, сошел с весов, а затем упал лицом на пол. Спортсмена вынесли из зала и оказали помощь. Его бой с Рики Турсиосом отменили.

Бойцы должны были провести поединок в легчайшем весе (до 61,2 килограмма) в рамках турнира UFC 324 в Лас-Вегасе. В главном бою вечера встретятся американец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт, они сразятся за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ОАЭ встретились представители России, Украины и США. Что известно о ходе переговоров?

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    В Турции указали на положительную динамику в вопросе урегулирования украинского конфликта

    В Германии заявили о принуждении Зеленского к миру

    Стармер отреагировал на слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане

    Обманувшая американцев русская мошенница обнажила грудь для обложки журнала

    Пять россиян пострадали при атаке служебного автобуса дроном ВСУ

    Боец UFC потерял сознание на взвешивании

    В ЕС пообещали запомнить пренебрежительное отношение Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok