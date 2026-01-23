Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:49, 23 января 2026Путешествия

Часть зуба хищной рыбы осталась в руке россиянина после купания в стране Азии

«112»: Мурена напала на россиянина во время купания в море
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Norbert Probst / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Часть зуба мурены осталась в руке россиянина после купания в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Известно, что россиянин Матвей живет и работает в стране Азии, где часто ходит к морю купаться. Хищная рыба напала на него во время одного из заплывов. Укус был болезненным, но оказался почти незаметен визуально. Из-за этого мужчина сначала решил не обращаться к врачу, но позже все же сделал это после уговоров возлюбленной. В больнице у него в руке нашли часть зуба мурены.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

Ему объяснили, что сама хищница не ядовитая, однако на ее резцах содержится трупный яд, что может вызвать быстрое распространение инфекции. В итоге Матвею поставили прививку от столбняка и провели операцию, в настоящее время он чувствует себя хорошо.

Ранее мурена набросилась на отдыхавшего в Египте россиянина. Рыба укусила мужчину за ногу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    В одном из городов России платный въезд в центр назвали неизбежным

    Врач предупредил об опасности популярного метода оздоровления

    Москвич чуть не оглох из-за забытого куска беруши в ухе

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Диверсант получил срок за атаки на российские объекты связи

    Раскрыты подробности обмана мошенниками пропавшего подростка

    В мэрии Киева начались обыски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok