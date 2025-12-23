Мурена набросилась на отдыхавшего в Египте россиянина и попала на видео

Shot: Мурена укусила российского туриста на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде

Хищная морская рыба набросилась на российского туриста в Египте и попала на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде. Отдыхающего на побережье мужчину за ногу укусила мурена. Очевидцы вызвали экстренные службы, россиянина пришлось госпитализировать.

На опубликованных в сети кадрах мужчины ловят агрессивную рыбу. Хищника положили в пакет и отпустили в море вдали от берега. Уточняется, что после укуса мурены на теле человека остается рваная рана, которая может загноиться при попадании токсинов из крови рыбы. Обычно этот вид не нападает на человека без провокации.

Ранее акула набросилась на отдыхавшую на курорте богачей россиянку. Инцидент произошел во время купания с маской.