10:23, 9 декабря 2025Путешествия

Акула набросилась на отдыхавшую на курорте богачей россиянку

Shot: Акула-нянька набросилась на отдыхавшую на Мальдивах россиянку
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: David Keep / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшей на курорте богачей россиянке потребовалась пересадка кожи из-за нападения акулы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, семья из Санкт-Петербурга приехала на Мальдивы и отправилась плавать с маской рядом с акулами-няньками. Во время купания российскую туристку снесло течением в то место, где происходит прикормка хищников. В итоге акула набросилась на девушку, приняв ее за добычу, и заглотила ее палец.

Путешественнице оказали помощь на месте: остановили кровотечение, затем доставили в больницу. Врачи решили провести операцию по пересадке кожи, она продлилась несколько часов. Россияне обратились в страховую компанию для возмещения трат на медицинскую помощь.

Ранее подобный случай на Мальдивах произошел с другой гражданкой РФ. Хищные рыбы едва не откусили россиянке пальцы, но та не испугалась и на своей странице в соцсети посоветовала подписчикам попробовать поплавать с ними.

