Акула-нянька едва не откусила пальцы россиянке на любимом курорте богачей

«112»: Акула едва не откусила пальцы россиянке на Мальдивах

Акула едва не откусила пальцы российской туристке, отдыхавшей на Мальдивах. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Уточняется, что на любимом курорте богачей группу туристок привезли поплавать в океане и поснимать контент с местными обитателями — хищными рыбами. Организаторы мероприятия заверили, что акулы-няньки безопасны для человека, если при контакте с ними следовать определенным правилам.

Однако одна из соотечественниц нарушила запрет и растопырила пальцы во время заплыва. Россиянка отделалась царапинами и, выходя из воды с окровавленной рукой, призналась, что ей совсем не больно. Более того, на своей странице в соцсети она посоветовала подписчикам попробовать эту активность.

Ранее на Мальдивах девушка занялась дайвингом во время менструации и подверглась нападению акулы. Она хотела сделать красивые фотографии с подводными обитателями для социальных сетей.

