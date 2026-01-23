Дело российского политолога-экстремиста дошло до суда

Прокуратура направила в суд дело Шульман об уклонении от обязанностей иноагента

В московский суд поступило уголовное дело в отношении политолога Екатерины Шульман (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Обвинение по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ ей предъявлено заочно. Политолог заочно арестована.

По версии следствия, Екатерину Шульман дважды в течение года привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента. Несмотря на это, она продолжила распространять материалы в сети с теми же нарушениями.

В список террористов и экстремистов политолога внесли в ноябре 2025 года. Вместе с ней в реестр попал и бизнесмен Борис Зимин (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

