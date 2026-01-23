Реклама

Экономика
14:34, 23 января 2026
Экономика

Десятки жен участников СВО обманули и вынудили выплачивать ипотеку за разваливающиеся дома

Строительная фирма «СитиСтрой» обманула десятки жен участников СВО
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Строительная фирма «СитиСтрой» обманула десятки жен участников специальной военной операции (СВО) из разных регионов России. Семьям приходится выплачивать ипотеку за разваливающиеся дома, пишет Baza в Telegram-канале.

Одна из собеседниц канала рассказала, что в 2024 году ее семья взяла льготную ипотеку и оплатила взнос в 5,3 миллиона рублей. «СитиСтрой» получила деньги, однако за год работ на участке возвели только фундамент, после чего стройка прекратилась. В такой же ситуации оказались другие заемщики.

Собственники жалуются, что дома не будут построены в срок, из-за чего процентная ставка по ипотеке вырастет, а выплаты станут слишком большими. Подобные ситуации происходят в Крыму и Ростовской области. Всего от недобросовестного застройщика пострадали 290 человек, в том числе 25 семей военных. Ущерб оценивается в 500 миллионов рублей.

В Ростовской области на проблему отреагировал фонд поддержки военных при правительстве, который пообещал покрыть за семьи расходы на ипотеку. Пострадавшие из Крыма просят о такой же помощи. В отношении застройщиков возбудили уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. Двух подозреваемых поместили в СИЗО, третий фигурант скрылся в Армении и объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что элитный жилой комплекс MOD застройщика MR Group в Москве начал разваливаться спустя менее года после сдачи.

