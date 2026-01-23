Десятки жен участников СВО обманули и вынудили выплачивать ипотеку за разваливающиеся дома

Строительная фирма «СитиСтрой» обманула десятки жен участников СВО

Строительная фирма «СитиСтрой» обманула десятки жен участников специальной военной операции (СВО) из разных регионов России. Семьям приходится выплачивать ипотеку за разваливающиеся дома, пишет Baza в Telegram-канале.

Одна из собеседниц канала рассказала, что в 2024 году ее семья взяла льготную ипотеку и оплатила взнос в 5,3 миллиона рублей. «СитиСтрой» получила деньги, однако за год работ на участке возвели только фундамент, после чего стройка прекратилась. В такой же ситуации оказались другие заемщики.

Собственники жалуются, что дома не будут построены в срок, из-за чего процентная ставка по ипотеке вырастет, а выплаты станут слишком большими. Подобные ситуации происходят в Крыму и Ростовской области. Всего от недобросовестного застройщика пострадали 290 человек, в том числе 25 семей военных. Ущерб оценивается в 500 миллионов рублей.

В Ростовской области на проблему отреагировал фонд поддержки военных при правительстве, который пообещал покрыть за семьи расходы на ипотеку. Пострадавшие из Крыма просят о такой же помощи. В отношении застройщиков возбудили уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. Двух подозреваемых поместили в СИЗО, третий фигурант скрылся в Армении и объявлен в международный розыск.

