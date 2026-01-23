Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 23 января 2026Мир

Кортеж делегации США покинул Кремль и попал на видео

Переговоры Путина с делегацией США завершились, кортеж покинул Кремль
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией США завершились. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Встреча длилась более трех с половиной часов. Кортеж покинул Кремль.

Ранее сообщалось, что к переговорам с Владимиром Путиным в составе американской делегации присоединился комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб Соединенных Штатов Джош Грюнбаум.

Специалист стал участником встречи наравне с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и спецпредставителем главы государства Кириллом Дмитриевым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Тревел-блогер описал стоимость еды в магазинах Уганды словами «нам бы такие цены»

    Кортеж делегации США покинул Кремль и попал на видео

    Вооруженные мужчины в масках похитили модель OnlyFans

    Женщин предупредили об опасных способах мастурбации

    Россиян предупредили об аномальной «зимней жаре» в ряде регионов

    На Западе объявили о новой войне против России

    Трамп назвал причину блокировки мирного соглашения по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok