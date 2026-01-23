Кортеж делегации США покинул Кремль и попал на видео

Переговоры Путина с делегацией США завершились, кортеж покинул Кремль

Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией США завершились. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Встреча длилась более трех с половиной часов. Кортеж покинул Кремль.

Ранее сообщалось, что к переговорам с Владимиром Путиным в составе американской делегации присоединился комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб Соединенных Штатов Джош Грюнбаум.

Специалист стал участником встречи наравне с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и спецпредставителем главы государства Кириллом Дмитриевым.