Маск предупредил об угрозе оказаться в мире «Терминатора» из-за ИИ

Маск призвал быть острожными с ИИ, чтобы не оказаться в фильме «Терминатор»

Американский предприниматель Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе предупредил, что людям следует быть осторожными с искусственным интеллектом (ИИ) и роботами, чтобы не оказаться в фильме «Терминатор». Об этом сообщает RT.

«Мы не хотим оказаться в фильме Джеймса Кэмерона. Ну, вы знаете, в "Терминаторе". У него отличные фильмы, но мы очевидно не хотим оказаться в мире "Терминатора"», — сказал миллиардер.

Ранее Маск заявил, что он инопланетянин. По словам предпринимателя, если среди людей есть инопланетяне, то это он. Он напомнил, что на орбите Земли около девяти тысяч спутников и ни разу не возникало необходимости маневрировать из-за инопланетного корабля.