Москвичам пообещали оттепель

Синоптик Вильфанд: Оттепель может прийти в Москву на следующей неделе

Оттепель может прийти в Москву на следующей неделе. Вероятность плюсовых температур пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По прогнозам синоптика, такая погода возможна в среду, 28 января. «Расчеты, которые проведены, указывают на очень большую вероятность повышения температуры до нуля и даже выше в середине недели, в среду», — уточнил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в этот период циклон будет с Запада оттеснять антициклональный отрог на Восток. В результате во вторник, 27 января, воздушные массы уже будут иметь южную направленность. Одновременно с этим атмосферное давление понизится на 12-15 миллиметров ртутного столба, добавил Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что несмотря на потепление после морозных выходных, температура воздуха в Москве в начале следующей недели останется аномально холодной. Показатели окажутся на семь градусов ниже климатической нормы.

