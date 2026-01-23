Реклама

Экономика
07:45, 23 января 2026Экономика

Москвичам пообещали аномальное начало следующей недели

Синоптик Вильфанд: В начале следующей недели в Москве будет холоднее нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В понедельник, 26 января, в Москве начнется потепление после аномально холодных выходных, но температуры будут все еще холоднее климатической нормы. Такую погоду в начале следующей недели пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, в понедельник температурные показатели будут отличаться от привычных на семь градусов Цельсия.

«Прогнозируется температура не выше минус 20 градусов Цельсия, а днем заметное повышение, потому что давление будет падать в начале недели. Уже будет минус 6-11 градусов. Все равно это холодная погода по отношению к норме», — уточнил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что во вторник, 27 января, столбики термометров ночью покажут минус 10-13 градусов, а днем — от минус 4 до минус 8 градусов.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что самый холодный день зимы в Москве придется на воскресенье, 25 января.

