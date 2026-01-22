Москвичам назвали самый холодный день зимы

Синоптик Позднякова: Самый холодный день зимы в Москве придется на 25 января

Самый морозный день зимы 2025-2026 годов в столичном регионе наступит уже на этой неделе. Об этом aif.ru рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Характер погоды начнет меняться под действием антициклона с четверга, 22 января. В Москве ожидается до минус 8-10 градусов, по области похолодает до минус 13 градусов, ощутимее морозы станут к вечеру. В пятницу температура будет держаться ниже климатической нормы на целых 8 градусов — Позднякова ожидает как минимум 15-17 градусов ниже нуля в столице, в Подмосковье — до минус 20. В дневные часы потеплеет лишь на пару градусов.

Наступающие выходные, 24 и 25 января, окажутся самыми холодными за всю зиму, предупреждает метеоролог. В городе показатель будет колебаться от минус 21 до 23 градусов, по области — до минус 25 градусов. Таким образом, температурная аномалия составит 13 градусов. Пик холодов придется именно на воскресенье. В этот день минимальная температура будет держаться в пределах минус 23-28 градусов. В регионе показатель может достичь минус 30, допускает Позднякова. 25-го числа температура будет ниже нормы на 14 градусов.

По сведениям синоптиков, грядущие морозы сохранятся в столице до середины следующей недели. Потепления стоит ждать, предположительно, 28 января.