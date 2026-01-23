Мужчин предупредили о разрушительных последствиях чрезмерной любви к порно

Сексолог, секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets Диана Соминина предупредила мужчин, что чрезмерная любовь к порно грозит серьезными проблемами в отношениях и в постели. О разрушительных последствиях этой привычки она поговорила с «Лентой.ру».

Соминина отметила, что чрезмерное увлечение порно оказывает негативное влияние на отношения. Если эротический контент становится основной формой сексуальной разрядки, потребность в партнерском сексе снижается.

Не менее опасно, по словам специалистки, если человек знакомится с порнографией до первого интимного контакта в реальной жизни. «Под влиянием фильмов для взрослых ожидания и вкусы мужчины относительно партнерского секса формируются некорректно. Таким образом, когда дело доходит до близости с живым человеком, сильное несоответствие фантазий и реальности может оттолкнуть от реального интима», — объяснила сексолог.

Она подчеркнула: постоянный и неконтролируемый просмотр порнографии может постепенно снижать сексуальную чувствительность. Из-за этого классический контент перестает возбуждать мужчину, и он переходит на более жесткое порно, более стимулирующие и шокирующие жанры.

Кроме того, как отметила Соминина, в последние годы врачи фиксируют необычную тенденцию: все больше молодых мужчин обращаются с жалобами на эректильную дисфункцию. По ее словам, одной из причин называется доступность онлайн-порнографии.

Ранее сексолог Лариса Элмокдиси заявила, что просмотр порно повышает риск развития эректильной дисфункции. По ее словам, из-за порнографии в голове у мужчин возникают вредные установки, что и приводит к проблемам с потенцией.

