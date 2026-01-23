Реклама

Объявлено о появлении российского «Джорджа Флойда наоборот»

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Задушенный охранниками торгового центра «Сити Молл» в Санкт-Петербурге посетитель, которого заподозрили в краже из супермаркета — российский «Джордж Флойд наоборот». Об этом заявил в Telegram депутат Московской городской думы, журналист Андрей Медведев.

По словам политика, ряд общественников и СМИ в ситуации со смертью мужчины встали не на его сторону, а поддержали охранников. Также он отметил, что вина посетителя ТЦ не была доказана, а его якобы имевшая место приверженность нацистской идеологии не является оправданиям действий охраны. Появление подобных оценок действий охраны он назвал очень дурной историей «с определенно плохими последствиями».

«Понимаете, у нас на глазах буквально Джордж Флойд наоборот происходит. "Я задыхаюсь". — "Да он сам виноват, и вообще он какой-то нацист". — "Ну тогда ладно"», — прокомментировал Медведев.

Как сообщалось ранее, молодой человек, неоднократно попадавшийся на воровстве, после очередной кражи пытался сбежать, но попался секьюрити. После того как охранник применил силу и уложил юношу лицом в пол, россиянин потерял сознание. Охранники толпой прижали россиянина к полу, лишив доступа кислорода. Подозреваемого в воровстве доставили в больницу, но выжить ему не удалось.

