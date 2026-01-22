Реклама

16:48, 22 января 2026Силовые структуры

Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

Камера сняла на видео конфликт в ТЦ в Петербурге, после которого умер мужчина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Смертельный конфликт молодого человека с охраной торгового центра (ТЦ) «Сити Молл» в Петербурге сняла камера видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как посетитель пробивает продукты на кассе самообслуживания, затем складывает их в рюкзак и идет к выходу. Его останавливают охранники, он распыляет в них газовый баллончик, его укладывают на пол. Сверху мужчину придавили два охранника, вокруг собираются люди.

По данным канала, он заплатил за ванилин, а забрал более дорогой продукт. Охрана магазина ранее уже уличала его в кражах. Молодого человека насмерть придавили своим весом двое охранников.

Ему было 24 года, он приехал в Петербург из Астрахани. После окончания Каспийского института морского транспорта работал в море. В Петербурге молодой человек встретил девушку и жил с ней, рассказала его мать.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Прибывшие на место полицейские задержали трех участников конфликта: двух охранников и работника клининга. В отношении них составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Четвертого — 32-летнего охранника — в настоящее время ищут, он успел сбежать.

