15:54, 22 января 2026Силовые структуры

Мужчина оказался в больнице после встречи с охранниками российского торгового центра

В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины в торговом центре
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге возбудили дело после происшествия с молодым мужчиной в торговом центре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, вечером 21 января в торговом центре «Сити Молл» между мужчиной и охранником случился конфликт, после чего ему стало плохо. Пострадавший был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Следователи изъяли видео с камер наблюдения, допросили охранников, а также выполняют необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что появились подробности о раздавленном танком российском школьнике.

