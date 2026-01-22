Воровавший в торговом центре россиянин не пережил встречу с секьюрити

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства ЧП с охраной в торговом центре Сити Молл, в результате которого молодой человек расстался с жизнью. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, молодой человек, неоднократно попадавшийся на воровстве, после очередной кражи пытался сбежать, но попался секьюрити. После того как охранник применил силу и уложил юношу лицом в пол, тот потерял сознание. Подозреваемого в воровстве доставили в больницу, но выжить ему не удалось.

Отмечается, что перед задержанием юноша оказывал охране сопротивление и открыл огонь из газового пистолета.

