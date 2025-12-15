На россиянина совершили нападение на парковке столичного ТЦ

В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении в торговом центре

В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении в торговом центре (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, в торговом центре на Ярцевской улице 32-летний мужчина снял со счета 700 тысяч рублей и направился к выходу. За ним на парковку проследовали двое незнакомцев, где молодой человек приставил к голове пострадавшего пистолет, а находившаяся с ним девушка потребовала отдать деньги.

При попытке сбежать злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшего, а его напарница распылила газовый баллончик в лицо. После чего они попытались вырвать сумку с деньгами, но охрана ТЦ и свидетели помешали довести преступный умысел до конца. Затем нападавшие скрылись.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 26-летняя девушка и 21-летний парень, оба жители столицы. При обыске у них изъят пневматический пистолет и перцовый баллончик.

Позже выяснилось, что они сами пострадали от действий мошенников и по указанию куратора должны были принять участие в операции по якобы задержанию лиц, совершавших противоправные действия.

Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

