Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 15 декабря 2025Силовые структуры

На россиянина совершили нападение на парковке столичного ТЦ

В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении в торговом центре
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении в торговом центре (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, в торговом центре на Ярцевской улице 32-летний мужчина снял со счета 700 тысяч рублей и направился к выходу. За ним на парковку проследовали двое незнакомцев, где молодой человек приставил к голове пострадавшего пистолет, а находившаяся с ним девушка потребовала отдать деньги.

При попытке сбежать злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшего, а его напарница распылила газовый баллончик в лицо. После чего они попытались вырвать сумку с деньгами, но охрана ТЦ и свидетели помешали довести преступный умысел до конца. Затем нападавшие скрылись.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 26-летняя девушка и 21-летний парень, оба жители столицы. При обыске у них изъят пневматический пистолет и перцовый баллончик.

Позже выяснилось, что они сами пострадали от действий мошенников и по указанию куратора должны были принять участие в операции по якобы задержанию лиц, совершавших противоправные действия.

Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что два бандита обокрали россиянку на сотни тысяч и изнасиловали ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семь стран ЕС выступили против изъятия российских активов

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Москве появился уникальный квартал

    Назван способ остановить «эффект Долиной»

    Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Сафонов опроверг свое удаление с командной фотографии ПСЖ

    Раскрыты способы сделать перелет в эконом-классе как в бизнесе

    Си Цзиньпин пригрозил завышающим экономические показатели китайским чиновникам

    «АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленной Lada Vesta

    Зеленский отправится в Гаагу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok