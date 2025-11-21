Силовые структуры
Два бандита обокрали россиянку на сотни тысяч и изнасиловали ее

В Ростове-на-Дону мужчины обокрали женщину на ₽800 тыс. и надругались над ней
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону двое мужчин залезли в дом местной жительницы, украли 800 тысяч рублей и изнасиловали ее. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Фигурантам 26 и 36 лет. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).

По данным следствия, все произошло в ночь на 19 ноября. Тогда двое злоумышленников незаконно проникли в квартиру пострадавшей и, угрожая расправой, похитили ее имущество на сумму более 800 тысяч рублей, а потом изнасиловали.

Ранее сообщалось, что в Казани осудят мужчину, надругавшегося над пятью пациентками.

