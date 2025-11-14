Психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок

В Казани осудят мужчину, надругавшегося над пятью пациентками

В Казани осудят мужчину, надругавшегося над пятью пациентками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Татарстану.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2020-го по 2024 год 44-летний местный житель представлялся психологом, за это время к нему обратились пять женщин. Обвиняемый воспользовался их беспомощным состоянием и изнасиловал. Также он, не имея медицинского образования, под видом оказания психологической помощи получил от девяти пациенток более 800 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что неизвестный насильно поцеловал российскую школьницу и попал на видео.