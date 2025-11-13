Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:43, 13 ноября 2025Силовые структуры

Неизвестный насильно поцеловал российскую школьницу и попал на видео

В Кызыле ищут мужчину, который повалил школьницу на землю и насильно поцеловал
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного мужчину, который насильно поцеловал школьницу на улице Кызыла. Об этом сообщает Baza и публикует видео случившегося.

На кадрах видно, как девочка идет по улице, а навстречу ей движется молодой человек в темной одежде. Поравнявшись с ней, он начинает разговор со школьницей и пытается ее поцеловать, но та уворачивается от него. Тогда злоумышленник валит девочку на землю, целует и убегает.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Тыве, информация о преступлении поступила 12 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее суд в Свердловской области отказал в условно-досрочном освобождении Илье Мирошину, осужденному за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ в Красноармейске фразой «никто не заставляет их умирать»

    В Госдуме возмутились изображением православного храма на рулоне туалетной бумаги

    Верховный суд поддержал россиянку в ее споре с таможней из-за BMW

    Пенсионерка продала жилье из-за переезда в Австралию и оказалась жертвой аферистов

    Стала известна основная версия крушения самолета в Грузии

    Китай отверг обвинение Запада по Украине

    Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

    Раскрыто число совершенных в Москве с начала года преступлений

    Обнаружены тела всех турецких военных после крушения самолета в Грузии

    В России подешевели легковушки с пробегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости