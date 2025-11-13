Неизвестный насильно поцеловал российскую школьницу и попал на видео

В Кызыле ищут мужчину, который повалил школьницу на землю и насильно поцеловал

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного мужчину, который насильно поцеловал школьницу на улице Кызыла. Об этом сообщает Baza и публикует видео случившегося.

На кадрах видно, как девочка идет по улице, а навстречу ей движется молодой человек в темной одежде. Поравнявшись с ней, он начинает разговор со школьницей и пытается ее поцеловать, но та уворачивается от него. Тогда злоумышленник валит девочку на землю, целует и убегает.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Тыве, информация о преступлении поступила 12 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ.

