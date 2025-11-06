Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:11, 6 ноября 2025Силовые структуры

Осужденный за особо тяжкие преступления в российском регионе педофил захотел выйти по УДО

В Свердловской области суд отказал в УДО осужденному за педофилию Мирошину
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Свердловской области суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) осужденному за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних Илье Мирошину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Против УДО выступили прокуратура и администрация исправительного учреждения, потому что Мирошин неоднократно нарушал порядок отбывания наказания, подвергался мерам дисциплинарного воздействия и состоит на профилактическом учете.

В апреле 2016 года суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера или иные действия сексуального характера»). Сейчас неотбытая Мирошиным часть наказания составляет два года пять месяцев 22 дня лишения свободы.

В период с марта по апрель 2015 года Мирошин около одной из школ Кургана совершил преступления против половой свободы пятерых детей, не достигших 14-летнего возраста.

Ранее жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию Калининского района города с обвинением в адрес подвозившего ее таксиста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО поиронизировал над перспективой ядерных испытаний России и съязвил о Путине. Что он сказал?

    В российском городе могилы участников СВО и Аллея Героев оказались посреди свалки

    Пережившая шесть рецидивов сепсиса женщина назвала главный симптом этого состояния

    «Роскосмос» рассказал о запуске ракеты «Протон»

    Предлагавший европейское гражданство россиянам фонд признали нежелательным

    Чемпиона России дисквалифицировали за допинг

    Управляющий нацбанком в российском регионе оказался в суде из-за родственника

    В России младенец едва не умер из-за кусочка арахиса

    Алиев принял делегацию НАТО

    Раскрыта возможная причина массовой рвоты у пассажиров на борту российского теплохода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости