Осужденный за особо тяжкие преступления в российском регионе педофил захотел выйти по УДО

В Свердловской области суд отказал в УДО осужденному за педофилию Мирошину

В Свердловской области суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) осужденному за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних Илье Мирошину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Против УДО выступили прокуратура и администрация исправительного учреждения, потому что Мирошин неоднократно нарушал порядок отбывания наказания, подвергался мерам дисциплинарного воздействия и состоит на профилактическом учете.

В апреле 2016 года суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера или иные действия сексуального характера»). Сейчас неотбытая Мирошиным часть наказания составляет два года пять месяцев 22 дня лишения свободы.

В период с марта по апрель 2015 года Мирошин около одной из школ Кургана совершил преступления против половой свободы пятерых детей, не достигших 14-летнего возраста.

