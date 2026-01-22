Охранник сбежал после смертельной драки с россиянином в торговом центре

Полиция ищет охранника, сбежавшего после смертельной драки в петербургском ТЦ

Полиция разыскивает 32-летнего охранника, сбежавшего после смертельной драки с посетителем торгового центра (ТЦ) «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, все произошло вечером 21 января. Молодой человек, который неоднократно попадался на воровстве, пытался сбежать после очередной кражи. На его пути встали охранники и между мужчинами возник конфликт, а затем и драка. В ходе потасовки посетитель распылил газовый баллончик в сторону оппонентов, а те уложили его лицом в пол. В этот момент подозреваемый в воровстве потерял сознание. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

Прибывшие на место полицейские задержали трех участников конфликта — двух охранников и работника клининга. В отношении них составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганств») КоАП РФ.

Четвертый участник успел скрыться с места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.