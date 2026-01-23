Реклама

00:31, 23 января 2026

НАСА прокомментировало слухи о смертоносном катаклизме в августе 2026 года

НАСА опровергло слухи об исчезновении гравитации в августе 2026 года
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: NASA Goddard Space Flight Center / Reuters

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) отреагировало на слухи об исчезновении гравитации на Земле. Об этом сообщает New York Post.

Согласно теории заговора, распространяющейся в соцсетях, 12 августа 2026 года Земля на семь секунд лишится гравитации, что повлечет десятки миллионов жертв. Авторы теории ссылаются на якобы рассекреченный документ о так называемом проекте «Якорь» с бюджетом в 89 миллионов долларов (около 6,9 миллиарда рублей), в рамках которого ведется подготовка к смертоносному катаклизму.

Специалисты НАСА опровергли эти спекуляции. «Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года», — заявил представитель агентства в официальном комментарии. Он также напомнил, что гравитация Земли зависит от ее массы. По его словам, чтобы «потерять» гравитацию, нужно лишиться значительной части массы, а этого в ближайшем будущем не произойдет.

Ранее сообщалось, что во двор жителя Польши упал обломок ракеты американского бизнесмена Илона Маска. Она стартовала с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

