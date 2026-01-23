Реклама

Наука и техника
12:09, 23 января 2026Наука и техника

Найден способ выявления болезней сердца задолго до первых симптомов

LS&A: Тонкие изменения в микрососудах кожи позволяют выявить болезни сердца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Zigres / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Германии разработали неинвазивный метод, который позволяет обнаруживать ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний буквально «через кожу». Новая технология визуализации fast-RSOM дает возможность рассмотреть мельчайшие кровеносные сосуды и оценить их работу без уколов, катетеров и других вмешательств. Результаты исследования опубликованы в журнале Light: Science & Applications (LS&A).

Метод основан на регистрации тонких изменений в микрососудах кожи — прежде всего нарушений функции эндотелия, то есть способности сосудов расширяться и сужаться. Именно такие сбои считаются одними из самых ранних признаков будущих проблем с сердцем и сосудами, но до сих пор их было почти невозможно измерить у человека напрямую. Fast-RSOM позволяет увидеть эти изменения на уровне отдельных капилляров, еще до появления симптомов или клинических диагнозов.

Исследователи показали, что технология фиксирует ухудшение состояния микрососудов, связанное с курением, повышенным давлением, ожирением и другими факторами риска. В отличие от традиционных подходов, которые оценивают риск косвенно, новый метод показывает реальные структурные и функциональные изменения сосудистой системы в режиме реального времени.

Авторы считают, что fast-RSOM может стать инструментом ранней профилактики: с его помощью врачи смогут точнее выявлять людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, отслеживать эффект лечения и изменений образа жизни. Поскольку устройство компактное и не требует инвазивных процедур, в будущем его можно будет использовать в обычных клиниках для регулярных профилактических обследований.

Ранее стало известно, что жизнь в районах с большим количеством деревьев оказалась связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

